Выход ВСУ из Авдеевки был настолько успешным, насколько позволяли обстоятельства – Лиховий

Вывод войск из Авдеевки был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сказал начальник отдела по связям с общественностью ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает Укринформ.

"Вышли те, кому угрожало блокирование. Выведение войск из Авдеевки было настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства. Оно было осуществлено в соответствии с одним из планов на один из сложившихся вариантов развития событий. Было решено отдать приоритет сохранению жизни бойцов и прекратить активные действия в пределах города, отойти на новые позиции. Там боевые действия продолжаются уже немного западнее Авдеевки", — отметил Лиховий.

Напомним:

Командование приняло решение вывести украинские войска из Авдеевки, чтобы сохранить жизнь бойцов.

За четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года) на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

личного состава – 47 186 человек

танки – 364

артиллерийские системы – 248

боевые бронемашины – 748

самолеты – 5

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