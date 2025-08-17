Выход из Донбасса может обернуться катастрофой для ВСУ: ISW шокировал прогнозом

ВСУ. / © Associated Press

ВСУ не смогут осуществить безопасный и организованный отвод из неоккупированной части Донецкой области без полного прекращения огня на всем театре военных действий, даже если Украина согласится на условия Кремля.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По оценкам ISW, вывод украинских войск из остальной Донбасса стал бы серьезной стратегической военно-политической уступкой без полного прекращения огня, распространяющегося на дальние удары и всю деятельность на передовой. Это может создать серьезные риски как для отводящих украинских войск, так и для украинских войск в тыловых районах Харьковской области.

Аналитики отмечают, что Путин не предложил режиму прекращения огня, который позволил бы ВСУ безопасно отойти за границу Донецкой области и защитить тыловые районы от возобновления российской агрессии на флангах.

Административная граница Донецкой области расположена далеко от главной линии обороны Украины в Донецкой области, известной как "пояс крепостей", и даже если Путин введет режим прекращения огня, достаточный для отвода украинских войск из Донецкой области, восстановление российских наземных атак и обстрелов представляет угрозу украинским войскам вдоль линии фронта и в тыловых районах.

"Вывод украинских войск, вероятно, приведет к большой концентрации сил вдоль основных украинских магистралей и оборонных сооружений, которые будут атакованы российской авиацией, БПЛА и артиллерией по истечении срока прекращения огня", - говорится в отчете.

Эти удары ослабят боевые возможности украинских войск. В частности, способность Украины противостоять восстановившимся попыткам России продвинуться в Харьковскую область вдоль правого фланга или из Донецкой области.

Действующая в Донецкой области оккупационная армия также будет иметь возможность разгромить отходящие украинские войска и ослабить их способность создавать новые оборонные позиции в Харьковской области.

Российские удары также лишат украинских войск возможности удерживать свои позиции на восточном берегу реки Оскол и создадут условия для дальнейшего продвижения российских войск в Харьковскую область из Донецкой и Луганской областей.

"Итак, частичное прекращение огня, которое не распространяется на военные действия России в Харьковской и Луганской областях, будет недостаточным для обеспечения безопасного вывода украинских сил из остальной Донецкой области", - заключили американские эксперты.

Напомним, Дональд Трамп передал требования российского диктатора Владимира Путина по отношению к украинским территориям, которые он озвучил на саммите на Аляске Собеседники издания говорят: американский президент сообщил, что Путин готов заморозить большинство линии фронта, если украинские войска выйдут с территории всей Донецкой области.

Между тем, военный Станислав Бунятов с позывным «Осман» отмечает: выход украинских военных из Донетчины не гарантирует, что российская армия не продолжит агрессию в соседних Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы затем предложить «обмен» этих территорий на признание оккупированных частью РФ.