"Выход" ВСУ из Покровска и массовая "сдача" в плен: россияне распространяют фейковые видео

Кадр из фейкового видео россиян о якобы выходе украинских войск из Покровска

Реклама

Российские пропагандистские телеграм-каналы распространяют сгенерированное искусственным интеллектом фейковое видео, где якобы раненые украинские военные выходят из Покровска. Кроме того, враг придумал фейк о массовой сдаче в плен украинских бойцов из 38-й бригады морской пехоты.

Об этом сообщили украинский Центр противодействия дезинформации и Генеральный штаб ВСУ.

Украинские специалисты проверили видео о якобы «выходе» ВСУ из Покровска с помощью специального программного обеспечения. Выяснилось, что ролик был создан с помощью искусственного интеллекта. На это указывает неестественное произношение, носилки, которые «плывут» в воздухе, «лишние» ноги военных и тележка, которая движется сама.

Реклама

ЦПД и Генштаб также опровергли вражеский фейк о якобы сдаче в плен 25-ти военных из состава 38-й бригады морской пехоты имени гетьмана Петра Сагайдачного. Российские телеграм-каналы распространяют видео, где якобы украинские бойцы сдаются в плен оккупантам в Мирнограде. Отдельно также распространяются ролики с так называемыми пленными, которые рассказывают, почему «сдались в плен».

«На самом деле эта информация не соответствует действительности. Как сообщили в 38 ОБрМП, упомянутые в материалах фамилии и лица не относятся к составу бригады и никогда не принадлежали. Ни одного подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38-й ОБрМП в указанном районе нет», — отметили в Генштабе.

Фейк о «сдаче» украинских военных в плен

К слову, в статье The Telegraph говорится, что Покровск оказался на грани захвата российскими войсками, что может стать крупнейшим поражением Украины с 2023 года. Накануне оккупанты прорвались в город различным транспортом. Главком ВСУ Александр Сырский предупредил, что Россия стянула 150 тыс. военных для решающего штурма. По данным DeepState и военного аналитика Ивана Ступака, Покровск почти в окружении. Военные призывают к организованному отводу войск, чтобы избежать тактической катастрофы.