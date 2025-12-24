Выход ВСУ из Северска: эксперты объяснили последствия и угрозы

ВСУ на фронте / © Associated Press

Генеральный штаб ВСУ официально сообщил об уходе украинских войск из Северска 23 декабря. Военные эксперты объяснили, почему было принято это решение и какие последствия оно может иметь для дальнейшей ситуации в Донецкой области.

Об этом они рассказали для «24 Канала».

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркнул, что решение об уходе было обусловлено географией местности и истощением резервов.

По его словам, украинские силы долгое время удерживали городскую застройку Северска и близлежащие высоты западнее города, однако главной задачей стало сохранение управляемости подразделений и минимизация потерь.

«Когда у нас были силы и резервы удерживать городскую застройку Северска и самое главное — прилегающие высоты, расположенные западнее города, эти задачи выполнялись. Сейчас, похоже, резервы иссякли и самое главное было сохранить управляемость нашими подразделениями и минимизировать наши потери», — отметил Кузан.

Он добавил, что уход произошел после критического накопления сил противника.

«Только что произошло критическое накопление сил врага, мы отошли с этих территорий. Этого не нужно бояться, потому что самое главное — это удержание западных высот, с которых производится обстрел тех низин, которыми и сейчас враг пытается продвигаться к нашим позициям», — объяснил эксперт.

Сергей Кузан подчеркнул, что Северск следует рассматривать не как административный центр, а как важный оборонительный рубеж, проходящий по высотам.

По его словам, любое продвижение российских войск означает приближение к Краматорску и Славянску, однако пока о непосредственной угрозе этим городам речь не идет.

Аналогия с Бахмутом и Часовым Яром

Эксперт сравнил ситуацию вокруг Северска с обороной Бахмута и Часового Яра, подчеркнув, что потеря городской застройки не означает прорыва оборонительных рубежей.

«Все 9 или 12 заявлений, я уже сам запутался, о том, что враг взял Часов Яр — не соответствуют действительности. С момента оккупации Бахмута преодолеть оборонительный рубеж Часового Яра врагу не удалось», — подчеркнул Кузан.

Он добавил, что за Северском также остаются оборонные позиции на высотах, с которых украинские военные сдерживают противника.

Чем опасен выход ВСУ из Северска

В то же время полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан предостерег, что отступление из Северска несет серьезные риски.

По его словам, город расположен на правом берегу Северского Донца — на том же берегу, где находится Славянск.

«Это правый берег Северского Донца. Это тот берег, на котором расположен Славянск. Это движение россиян из Лисичанска именно в Славянск», — подчеркнул Свитан.

Он напомнил, что российские войска еще в 2022 году оккупировали Лисичанск, а украинские подразделения долгое время удерживали оборону в районе Белогоровки.

«В этом году просели наши войска на этом направлении. Россияне подошли и с юга, и с севера, когда у нас начались проблемы в Серебрянском лесничестве, выжали нас из Белогоровки, и теперь на правом берегу зацепиться фактически не за что до Славянска», — пояснил эксперт.

По словам Свитана, российские войска вытеснили ВСУ из Северска наступлением из трех направлений, что вынудило украинские подразделения отойти на новые рубежи обороны.

Он предупредил, что в случае дальнейшего продвижения врага с востока в Славянск может возникнуть вопрос эвакуации десятков тысяч гражданских жителей.

Напомним, из-за значительного численного преимущества противника в живой силе и технике украинские подразделения отошли из населенного пункта Северск на Донетчине с целью сохранения личного состава и боеспособности.