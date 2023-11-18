"Выход ВСУ на государственные границы 91-го – это не победа": Портников сделал неутешительный прогноз о войне

По мнению Виталия Портникова, для окончания войны нужно политическое решение, но оснований для него пока нет.
Украина делает ставку на военное решение нынешней ситуации. Но выход Украины на границы 1991 — это не победа, а только восстановление справедливости и международного права.
Об этом заявил политический эксперт и журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале.
"У нас есть идея, что наша победа – это выход Украины на границы 1991 года. Но это – не победа, это восстановление справедливости и международного права. Победа – это когда враг не может на тебя дальше нападать, не создает для тебя опасности. А выход на границы 1991 года – это просто перемещение войны с одной линии столкновения на другую", – подчеркнул он.
"То, что мы называем государственной границей Украины, Россия будет называть границей своих оккупированных территорий. Это ничего не меняет с точки зрения логистики войны. Просто нападение будет с другой позиции. Здесь никакого ответа, как это закончить, не существует в природе", — отметил эксперт.
А дальше, по мнению Портникова, начнут работать наши желания. "Мы хотим, чтобы если мы освободим Крым, россияне уничтожили Путина, в России сменились власти, Россия распалась на 25 частей, Россия занялась своими проблемами, Путина положили в холодильник. Никаких предпосылок считать, что будет именно так, не существует", — подчеркнул журналист.
Портников отмечает, что после освобождения ВСУ последнего украинского населенного пункта, России ничего не помешает нанести массированный ракетный удар по Украине.
"Поставим себя на место среднестатистического украинского гражданина. Ему сообщают, что украинская армия освободила последний населенный пункт на территории Украины, оккупированный российскими войсками. Радость, счастье, в этот момент сообщают, что Россия собирает резервы на границе – 350 или 400 тысяч, и в этот момент в том месте, где он празднует победу – массированный ракетный удар", – говорит он.
Эксперт делает неутешительный прогноз о войне.
"Как сделать, чтобы было иначе? Нужно политическое решение. Есть ли основания для политического решения? Их нет. Поэтому я настроен на жизнь в таком мире дальше", — резюмирует Виталий Портников.
Напомним, украинские силы отбили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ 17 ноября продлили наземные операции на левом берегу Херсонской области. Пока бои продолжаются возле населенных пунктов Пойма, Песчановка и Крынки.
Россияне пытаются выбить украинских бойцов с плацдарма. На наземные войска они почти не полагаются, сбрасывают на Крынки и другие позиции ВСУ в этом районе авиабомбы.
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