Выход ВСУ на государственные границы 91-го может не стать окончанием войны – Портников

Эксперт предупреждает, что последствия могут быть совершенно противоположными тем, о которых мечтают украинцы.

Выход Вооруженных сил Украины на государственные границы 91 может не стать окончанием войны.

Такое мнение высказал политический эксперт и журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале.

"Мы давно уже договорились между собой, что украинской победой будет считаться выход Вооруженных сил Украины на границы 1991-го года. Причем как будут развиваться события после этого вероятного выхода, не знает практически никто. Ведь все остальные предположения являются исключительно нашими эмоциональными представлениями о том, какими будут последствия выхода на государственные границы для Российской Федерации, ее руководства, для Владимира Путина", — отметил он.

Эксперт предупреждает, что, на самом деле, последствия могут быть совершенно противоположными тем, о которых мечтают украинцы, и обещать продолжение войны, просто на другой линии столкновения. И это тоже вероятная реальность, с которой, по его словам, нужно считаться.

"Для тех, кто считает победой именно окончание войны, выход украинских войск на государственные границы 1991 года будет лишь одним из шагов до такого окончания, а вовсе не финалом этой многолетней изнурительной войны", — подытожил Портников.

Напомним, 30 октября в украинских соцсетях живо обсуждали статью Time с громким заголовком "Никто не верит в нашу победу так, как я. Одинокая борьба Владимира Зеленского", который журнал сделал своей обложкой.

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