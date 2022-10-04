Выходят из лесов, когда проголодаются: в Харьковской области до сих пор задерживают оккупантов

В освобожденной Харьковской области до сих пор задерживают российских оккупантов.

Захватчики выходят из лесов только тогда, когда проголодаются, их сразу задерживают правоохранители для пополнения обменного фонда.

Об этом сообщает МВД.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что после освобождения Харьковщины российские оккупанты до сих пор скрываются в лесах. Полиция ежедневно их обнаруживает и задерживает.

"Из-за голода они выходят в населенные пункты, где их задерживают специалисты МВД. И соблюдая требования Женевских конвенций, пополняют обменный фонд", — сообщил Енин.

Также в МВД сообщили, что они установили блокпосты в Харьковской области и задерживают коллаборантов.

"С первых дней войны после освобождения населенных пунктов Харьковской области полицией установлена сеть блокпостов. За сутки количество задержанных потенциальных коллаборантов могло достигать 40 человек, которые переданы для дальнейшей отработки в органы Службы безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге.

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