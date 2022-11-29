Выходят ли российские войска из Энергодара: в ОВА доложили о ситуации

Пока нет подтвержденной информации о том, что российские оккупанты выводят свои подразделения из временно захваченного Энергодара на Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Нет информации, что враг выводит подразделения из Энергодара", – сказал глава области в телеэфире.

"Ожидаем, что МАГАТЭ выполнит свои обязательства, потому что, к сожалению, мы не видим безопасности атомного объекта (Запорожской АЭС – ред.) и вывода из него войск врага", – написал Старух в Сети.

Он отметил серьезную опасность для всего континента, пока в Энергодаре находятся "российские террористы с тяжелым вооружением".

Напомним, президент "Энергоатома" Петр Котин 27 ноября заявил о признаках того, что российские захватчики готовятся покинуть захваченную ЗАЭС. Он также сообщил, что оккупанты могли заминировать станцию.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков опроверг возможный уход армии РФ со станции.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что российские захватчики все же покинут ЗАЭС. Он заявил, что вражеские силы планировали повторить схему с оккупированным Крымом: "прийти, обстрелять и шантажировать мир", однако МАГАТЭ выступило с проукраинской позицией.

Ожесточенные бои продолжаются - горячие новости из Бахмутского направления на 29 ноября

Читайте также: