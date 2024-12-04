Выкрали мэра на блокпосту и замучили в плену: что известно о главе Днепрорудного

В плену Евгений Матвеев был почти три года.

Стали известны новые подробности о мэре города Днепрорудное Запорожской области Евгении Матвееве, который был похищен оккупантами в марте 2022 года, провел в плену 2 года и 8 месяцев, был замучен и недавно возвращен мертвым.

В комментарии для ТСН.ua глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал подробности.

"Его взяли в плен 13 марта 2022 года. Враги, которые тогда уже оккупировали Днепрорудное, заблокировали въезд в город, задержали автобус непосредственно сотрудников железорудного комбината. Он пытался освобождать сотрудников", — сообщил Иван Федоров.

Он добавил, что сотрудников железорудного комбината оккупанты отпустили, а Евгения Матвеева забрали в плен.

"Сначала о нем было мало что известно, потом выяснилось, что его содержали в нескольких тюрьмах. К сожалению, информация была крайне ограничена. Во время последнего обмена его тело вернули, долго длились все экспертизы. Непосредственно сегодня его похоронили", – рассказал Иван Федоров.

По словам Федорова, по выводам экспертов, Евгения Матвеева пытали в плену.

"Враг ожидал, что от нас, городских голов, будет содействие. Но этого не было и не будет", — резюмировал глава Запорожской ОВА.

Напомним, есть информация, что в тайной тюрьме ФСБ держат похищенного мэра Херсона Игоря Колихаева. Об этом рассказал бывший узник окупантов, который 2,5 года провел в тайной тюрьме Российской Федерации в захваченном Симферополе и вернулся в Украину.

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