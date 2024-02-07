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Вылетела через окно во двор: на Харьковщине обезвредили неразорвавшиеся авиабомбы – фото

Вылетела через окно во двор: на Харьковщине обезвредили неразорвавшиеся авиабомбы – фото

Российская авиабомба в Харьковской области / Фото: Facebook/Министерство внутренних дел Украины

Взрывотехники обезвредили российские авиационные бомбы.

В Харьковской области взрывотехники полиции обезвредили две неразорвавшиеся российские авиабомбы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Одна из авиабомб залетела в частный дом, повредила дом, вылетела через окно и упала во дворе. Другая – упала на поле.

Российская авиабомба в Харьковской области / © Facebook/Министерство внутренних дел Украины
Российская авиабомба в Харьковской области / Фото: Facebook/Министерство внутренних дел Украины
Российская авиабомба в Харьковской области / © Facebook/Министерство внутренних дел Украины
Российская авиабомба в Харьковской области / Фото: Facebook/Министерство внутренних дел Украины
Российская авиабомба в Харьковской области / © Facebook/Министерство внутренних дел Украины
Российская авиабомба в Харьковской области / Фото: Facebook/Министерство внутренних дел Украины

Как добавили в МВД, каждая такая управляемая бомба содержит 250 кг взрывчатого вещества и способна разрушить многоэтажку.

Напомним, россияне били по Харькову ракетами из КНДР (фото).

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