Вылетела через окно во двор: на Харьковщине обезвредили неразорвавшиеся авиабомбы – фото

В Харьковской области взрывотехники полиции обезвредили две неразорвавшиеся российские авиабомбы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Одна из авиабомб залетела в частный дом, повредила дом, вылетела через окно и упала во дворе. Другая – упала на поле.

Российская авиабомба в Харьковской области / Фото: Facebook/Министерство внутренних дел Украины

Российская авиабомба в Харьковской области / Фото: Facebook/Министерство внутренних дел Украины

Российская авиабомба в Харьковской области / Фото: Facebook/Министерство внутренних дел Украины

Как добавили в МВД, каждая такая управляемая бомба содержит 250 кг взрывчатого вещества и способна разрушить многоэтажку.

Напомним, россияне били по Харькову ракетами из КНДР (фото).

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