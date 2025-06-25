Святослав Паламар / © Youtube/В гостях у Гордона

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Заместитель командира «Азова» Святослав «Калина» Паламар рассказал, что в плену переживал, что некоторые военнопленные могут согласиться на правила российской тюремной системы — так называемые «масти» и «понятия».

Об этом Паламар рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Военный рассказал, что рассказал, что в лагере в Оленовке Донецкой области перед отправлением в московское «Лефортово» он собирал украинцев, чтобы им кое-что донести.

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«Мои переживания были такие, что, возможно, найдутся ребята, которые не до конца осознают, что они военнопленные… Вылез на одну кровать, там много людей, рассказываешь, что даже голос себе сорвал, потому что нужно было донести важные вещи. Самая важная вещь, о которой я тогда говорил, — о том, что всегда помним, что мы военнопленные. И на этом держимся», — сказал Калина.

Паламар напомнил, что, например, воины УПА, «лесные братья» из Балтии — только благодаря этому выжили.

«Выжили, потому что они не велись на всю эту систему криминальную, построенную КГБ-ФСБ. То есть нам важно, что мы военнопленные, и ведем себя соответственно», — рассказал Паламар.

Он подчеркнул, что речь идет именно о достоинстве.

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«С достоинством, и чтобы не было того предела — перехода из одного статуса в другой.

Ранее Святослав Паламар предупредил, что если падет Харьков, Запорожье, Днепр, то россияне будут в Киеве, Львове и Ужгороде.