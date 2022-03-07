"Выловить оккупантов в наших лесах будет еще одной задачей", — Жданов

"Выловить оккупантов в наших лесах будет еще одной задачей", — Жданов

Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не готовила армию к реальной войне и это, по всей видимости, станет главной причиной поражения агрессора. Российских солдат, которые не будут находить убежища в населенных пунктах, придется вылавливать в лесах.

Такое предположение он сделал в интервью УНИАН.

По словам эксперта, российская пропаганда прибегла к обману своих военных, которым хоть и говорили о возможных боевых действиях, но обещали, что большого сопротивления в Украине не будет, а местное население будет видеть в них "освободителей".

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"Когда же они встретили яростное сопротивление населения, были очень шокированы", — отметил Жданов.

Он напомнил о геройстве безоружных людей, которые выходят на улицы и останавливают боевую технику агрессора, а во временно оккупированных городах собираются на площадях, чтобы сказать, что Херсон, Бердянск, Мелитополь или Новая Каховка – это Украина.

"Поставьте себя на место этого русского "бойца". Он приехал на танке, у него закончилось горючее, он хочет есть, ведь сухпайки закончились, а люди с палками гонят его матом, называя захватчиком и оккупантом. А если есть какие-то добровольные подразделения местных, россияне вообще пытаются удирать, даже не заходя в города”, — объясняет эксперт.

Жданов рассказал, что многие российские военные покидают военную технику и танки и пытаются вернуться в Беларусь или в Россию, или планируют отсидеться какое-то время в лесах.

"При этом же [им] нужна еда и теплые вещи, вообще какое-то тепло, чтобы отогреться... Поэтому отловить их в наших лесах и по нашим хуторам будет еще одной нашей задачей", — подчеркнул эксперт.