"Выловить оккупантов в наших лесах будет еще одной задачей", — Жданов

Россия не готовила армию к реальной войне и сопротивлению со стороны гражданского населения.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не готовила армию к реальной войне и это, по всей видимости, станет главной причиной поражения агрессора. Российских солдат, которые не будут находить убежища в населенных пунктах, придется вылавливать в лесах.
Такое предположение он сделал в интервью УНИАН.
По словам эксперта, российская пропаганда прибегла к обману своих военных, которым хоть и говорили о возможных боевых действиях, но обещали, что большого сопротивления в Украине не будет, а местное население будет видеть в них "освободителей".
"Когда же они встретили яростное сопротивление населения, были очень шокированы", — отметил Жданов.
Он напомнил о геройстве безоружных людей, которые выходят на улицы и останавливают боевую технику агрессора, а во временно оккупированных городах собираются на площадях, чтобы сказать, что Херсон, Бердянск, Мелитополь или Новая Каховка – это Украина.
"Поставьте себя на место этого русского "бойца". Он приехал на танке, у него закончилось горючее, он хочет есть, ведь сухпайки закончились, а люди с палками гонят его матом, называя захватчиком и оккупантом. А если есть какие-то добровольные подразделения местных, россияне вообще пытаются удирать, даже не заходя в города”, — объясняет эксперт.
Жданов рассказал, что многие российские военные покидают военную технику и танки и пытаются вернуться в Беларусь или в Россию, или планируют отсидеться какое-то время в лесах.
"При этом же [им] нужна еда и теплые вещи, вообще какое-то тепло, чтобы отогреться... Поэтому отловить их в наших лесах и по нашим хуторам будет еще одной нашей задачей", — подчеркнул эксперт.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.