Во временно оккупированных Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горном, Золотом и населенных пунктах этих общин сложилась сложная гуманитарная ситуация.

Оккупанты своими атаками фактически уничтожили эти населенные пункты в Луганской области. Без крова остались тысячи людей. Многие жители живут в подвалах и хранилищах.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты активно готовят людей к проведению "референдума" по присоединению области к Российской Федерации. "Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум", — подчеркнул руководитель Луганской области.

На оккупированной территории области россияне активизировали "агитационно-разъяснительную составляющую" подготовки к референдуму. Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области.

оккупанты выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый "референдум". "Вынуждают людей обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты", — отмечает Гайдай.

Как сообщалось, Москва все еще надеется на присоединение захваченных территорий к РФ. На временно оккупированные россиянами украинские территории приехали члены путинской партии "Единая Россия". Аналитики Института изучения войны отмечают, что именно поэтому функция "единороссов" – это подготовка к так называемым незаконным референдумам.

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