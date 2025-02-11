"Вынесли" все: Третья штурмовая уничтожила очередную партию техники и личного состава РФ (видео)

Дроны Третьей штурмовой эффективно отработали по российским оккупантам. В частности, уничтожены танк, БМП-2, грузовики. Также враг понес потери в живой силе.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Свежая подборка попаданий из дронов бойцов 2-го мехбата подразделения PNK Group.

3-я штурмовая уничтожила очередную партию техники и солдат армии РФ

"FPV-шки вынесли все, что двигалось: минус пехота, грузовики с пехотой и другой российский металлолом. КамАЗ, Урал, БМП-2, танк сгорели вместе с экипажем", — отметили в бригаде.

Ранее пилоты Третьей штурмовой залетели к врагу в сарай и сделали контрольный сброс с дрона, впоследствии под удар попали вражеские машины. Это оперативная работа Батальона беспилотных систем.

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