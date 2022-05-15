Выносят все и сразу с корзиной: в российских магазинах после начала войны участились кражи

В России резко участились кражи в магазинах с начала войны. Чаще всего злоумышленников привлекали кондитерские изделия и колбаса.
В феврале-апреле после начала нападения на Украину в российских магазинах увеличилось количество краж.
Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на аналитиков NTechLab.
По данным NTechLab, в феврале-апреле 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в среднем случаев краж на один магазин стало на 18% больше.
На четверть выросла и средняя сумма украденных товаров – она составляла 1,5 тысячи рублей.
"Сейчас выносят все, воруют чаще и больше", – согласен топ-менеджер одного из крупнейших продовольственных ритейлеров.
Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания. Количество участников таких махинаций за время войны выросло на 34%.
Напомним, на захваченных территориях оккупанты грабят местных жителей, похищая алкоголь и продукты.
Тем временем в Крыму оккупанты торгуют украденными в Украине вещами.
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