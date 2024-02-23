Вынуждал подчиненных строить имение: ГБР завершило расследование в отношении комиссара, возглавлявшего районный ТЦК и СП в Одесской области

В августе прошлого года замкомандира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить имение для его тещи под Одессой.

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесчины. Мужчина почти год заставлял подчиненных строить его частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечается, в августе прошлого года замкомандира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины строить имение для его тещи под Одессой.

Военнослужащие начали работать строителями, за что им начислялась заработная плата. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму почти в два миллиона гривен.

"Заместитель командира обвиняется в злоупотреблении служебным положением, превышении служебных полномочий, присвоении и растрате имущества (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", – рассказали в ДБР.

Что этому предшествовало

Летом 2023 года ГБР разоблачило военного комиссара, возглавлявшего районный ТЦК и СП в Одесской области. По его приказу подчиненные военнослужащие с января по август прошлого года вместо службы проводили строительные работы в его имении.

Во время обысков у майора обнаружили золотой слиток и русскую и советскую символики.

В ГБР добавили, что военный комиссар "родился и учился на территории России, он заставлял мотивированных и патриотических подчиненных строить ему имение".

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