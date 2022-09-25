Вынуждали петь гимн России и резали ножом: рассказ освобожденного из плена оккупантов британца

Освобожденный из российского плена британец рассказал, что к нему "относились хуже, чем к собаке", и держали в ужасных условиях.

22 сентября пятеро освобожденных граждан Великобритании — Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл — вернулись домой. Британцы стали частью большого обмена пленными между Россией и Украиной.

Эйден Аслин вернулся в Великобританию после того, как несколько месяцев находился в плену в так называемой ДНР.

Об этом пишет Би-би-си.

Он рассказал, что заключенных заставляли каждое утро петь гимн России. "А если кто-то не пел, его за это наказывали. Его избивали", — сказал он. Бывший узник вспомнил, что во время пребывания в плену его резали ножом и избивали из-за татуировки.

Вспоминая момент, когда его ударили ножом в спину, Аслин сказал: "Я знал, что есть очень высокая вероятность того, что меня убьют".

Тогда охранявший его россиянин спросил: "Ты хочешь скорой смерти или красивой смерти?"

Когда он ответил, что хочет скорой смерти, ему сказали: "У тебя будет красивая смерть, и я позабочусь о том, чтобы это была красивая смерть".

Ранее сообщалось, что в Изюме, как и в других городах Харьковской области, российские изверги устроили тюрьму и комнату пыток.

В полиции показали, как выглядит база российских оккупантов в Изюме, где захватчики устроили тюрьму и комнату пыток.

Правоохранители нашли журналы со списком задержанных, которые вели россияне, а также инструменты пыток – электрические кабели. Заключенных избивали током.

Как рашисты издевались над пленными из "Азовстали"

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