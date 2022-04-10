Вынужденные переселенцы с горячих точек убегают на Львовщину: в Моршине для них расконсервируют санатории

Вынужденные переселенцы с горячих точек убегают на Львовщину: в Моршине для них расконсервируют санатории

Ждут не менее 20 семей.

Во Львовской области вынужденных переселенцев начали селить в курортные санатории, которые для этого расконсервируют благотворители. Восстанавливают утепление, проводят горячую воду и снабжают продуктами питания. В одном из таких санаториев уже живут пять семей с Востока Украины.

Об этом говорится в ТСН.

Елена с сыном из Запорожья, они уезжали оттуда эвакуационным поездом. «Не могла поверить, что все-таки мы это сделаем. Бросим все — свой дом, мужчину, машину, животных наших», — говорит женщина.

Почти месяц Елена с сыном жили во львовской школе, но на условия не жалуются, только признается, хотелось хоть немного домашнего уюта. Теперь у них отдельный номер в санатории, но мисли о родном доме не покидают. «У нас очереди в военкомат, в терроборону. Те роют, несут помощь, те волонтерством занимаются. Наш город просто крепость», – рассказывает Елена.

В номере напротив – две женщины с детьми, сами из Славянска. Там были соседки, и здесь поселились вместе. «Когда приехали, мы были в шоке, как приняли. Как со своими – все, что нам нужно было, нам достали – и тепло и обогрели, и накормили», – рассказывают переселенки.

В 2014 году, говорят подруги, из дома не уезжали, но в этот раз не рискнули из-за детей. «Мы приезжаем во Львов, а на следующий день по Краматорску ракета, 40 погибших и 100 раненых», — рассказывает Илья.

В санатории уже пять семей, а все расходы по их проживанию взяли на себя благотворители. Под свою опеку они готовы взять двадцать семей, потерявших жилье, или тех, чьи дома оказались под обстрелами.

Во Львовской области вынужденных переселенцев начали селить в курортные санатории

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