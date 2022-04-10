Вынужденные переселенцы с горячих точек убегают на Львовщину: в Моршине для них расконсервируют санатории

Ждут не менее 20 семей.
Во Львовской области вынужденных переселенцев начали селить в курортные санатории, которые для этого расконсервируют благотворители. Восстанавливают утепление, проводят горячую воду и снабжают продуктами питания. В одном из таких санаториев уже живут пять семей с Востока Украины.
Об этом говорится в ТСН.
Елена с сыном из Запорожья, они уезжали оттуда эвакуационным поездом. «Не могла поверить, что все-таки мы это сделаем. Бросим все — свой дом, мужчину, машину, животных наших», — говорит женщина.
Почти месяц Елена с сыном жили во львовской школе, но на условия не жалуются, только признается, хотелось хоть немного домашнего уюта. Теперь у них отдельный номер в санатории, но мисли о родном доме не покидают. «У нас очереди в военкомат, в терроборону. Те роют, несут помощь, те волонтерством занимаются. Наш город просто крепость», – рассказывает Елена.
В номере напротив – две женщины с детьми, сами из Славянска. Там были соседки, и здесь поселились вместе. «Когда приехали, мы были в шоке, как приняли. Как со своими – все, что нам нужно было, нам достали – и тепло и обогрели, и накормили», – рассказывают переселенки.
В 2014 году, говорят подруги, из дома не уезжали, но в этот раз не рискнули из-за детей. «Мы приезжаем во Львов, а на следующий день по Краматорску ракета, 40 погибших и 100 раненых», — рассказывает Илья.
В санатории уже пять семей, а все расходы по их проживанию взяли на себя благотворители. Под свою опеку они готовы взять двадцать семей, потерявших жилье, или тех, чьи дома оказались под обстрелами.
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