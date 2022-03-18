Выплата субсидий, льгот и помощи в марте полностью профинансирована: как получить средства через специальный механизм

Выплата субсидий, льгот и помощи в марте полностью профинансирована: как получить средства через специальный механизм

В рамках этого механизма Минсоцполитики перечислило средства Ощадбанку, а Ощадбанк перечислил их непосредственно людям.

Выплата субсидий, льгот и денежных пособий в марте полностью профинансирована.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она отметила, что Минсоцполитики еще в начале марта перечислило во все регионы средства в полном объеме для выплаты социальных пособий, льгот и субсидий. Выплата социальных пособий в большинстве регионов производилась не просто вовремя, а даже раньше определенных дат. Если в обычном режиме выплаты производились 7-10 числа каждого месяца, то за март этого года выплата начата с 3 марта.

"Однако, в отдельных городах и районах в связи с проведением активных боевых действий органы соцзащиты не могли работать, проводить начисления и выплату соответствующих видов пособий. Для людей из этих регионов мы запустили специальный механизм выплат с центрального уровня. В рамках этого механизма Минсоцполитики перечислило средства Ощадбанку, а Ощадбанк перечислил их непосредственно людям, там на сегодняшний день каждый может получить свою выплату», — сказала Лазебная.

Через специальный механизм люди получат выплаты в отдельных городах и районах следующих областей:



• Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;

• Запорожская область: Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;

• Луганская область: все города и районы;

• Херсонская область (Генический и Херсонский в пределах бывшего Олешкивского района, города Новая Каховка и Голая Пристань);

• Сумская область: Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района;

• Харьковская область: Изюмский, Харьковский район города Изюм, Купянск, Мерефа и большинство районов города Харькова;

• Черниговская область: часть Новгород-Северского и Деснянский район в городе Чернигов.

• Киевская область: Вышгородский район в пределах бывшего Иванковского района.

В рамках специального механизма выплату денежных пособий, льгот и жилищных субсидий людям из указанных городов и районов будет осуществлять АО Ощадбанк следующим образом:

• Тем гражданам, которые получали выплаты через банки, АО Ощадбанк перечислит средства на их банковские счета.

• Тем гражданам, которые получали выплаты через Укрпочту, АО Ощадбанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Таким образом, людям из указанных районов, получавших выплаты на банковские карты, никуда дополнительно обращаться не нужно. Они получат в ближайшие дни причитающиеся им социальные пособия, льготы и субсидии на свои банковские карты.

Тем людям из указанных районов, получавших выплаты через Укрпочту, необходимо обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (индивидуальный налоговый номер) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины в течение 60 дней.

Специальный механизм денежных пособий, льгот и жилищных субсидий на период введения военного положения в отдельных городах и районах, где проводятся активные боевые действия, закреплен постановлением Кабинета Министров Украины от 07 марта 2022 г. № 215.

Напомним, что Кабинет министров автоматически продлил срок выплаты государственных социальных пособий и льгот, назначенных ранее, на период введения военного положения. Избыточные суммы, которые могут быть выплачены в это время, возвращаться не нужно.

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