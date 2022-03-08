Выплату социальных пособий продлили, обращаться за переназначением не нужно — Минсоцполитики

Выплату социальных пособий продлили, обращаться за переназначением не нужно — Минсоцполитики

Соответствующее решение Кабинет Министров принял по предложению Министерства социальной политики.

Государство продолжит выплачивать назначенные государственные социальные пособия людям во время действия военного положения плюс один месяц после его завершения, обращаться за переназначением не нужно.

Об этом во вторник, 8 марта, сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

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"Наши дорогие соотечественники! Мы не прекращаем выплату назначенных государственных социальных пособий. Во время военного положения не нужно обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение. Берегите себя и своих близких!", — отметила она.

Соответствующее решение касается:

• помощи малоимущим семьям,

• помощи на детей одиноким матерям,

• помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство,

• пособия на детей, больных тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность,

• ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства,

• временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно,

• ежемесячной адресной помощи внутриперемещенным лицам,

• временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Также, если получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью пропустили срок пересмотра, выплата таких видов помощи не останавливается на период введения военного положения и одного месяца после его отмены.

После отмены военного положения органы социальной защиты проинформируют получателей о необходимости в течение месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы продолжать получать помощь.

Напомним, Министерство финансов и органы, подчиненные Минфину (казначейство, налоговая , таможня, аудиторская служба) работают в режиме военного времени. В Минфине заверили, что все украинцы получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua