Выплаты для переселенцев будут назначаться по-новому: что изменилось

Правительство Украины внесло некоторые изменения в процедуру выплат внутренним переселенцам (ВПЛ). Переселенцы, некоторое время проживавшие за границей, могут обратиться за назначением выплаты через 15 рабочих дней после возвращения в страну.

Об этом идет речь на правительственном портале.

Предполагается еще, что в случае повторного перемещения во время обязательной эвакуации после 1.08.2023 те, кто когда-либо получал выплаты, еще полгода смогут рассчитывать на пособие.

К тому же, внутренним переселенцам помощь будут выплачивать еще в течение трех месяцев после завершения боевых действий или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились:

гражданин трудоспособного возраста, который не работает (если на то нет уважительных причин) в течение трех месяцев со дня назначения выплат ВПЛ "должен содействовать своей занятости"

"В частности, через трудоустройство, регистрацию как физического лица-предпринимателя, подачу заявки на грант для бизнеса/ваучера для получения образования и т.д. Или получить статус безработного в центре занятости", — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Украине насчитывается 4,9 млн внутренне перемещенных лиц, 3,6 млн из них стали переселенцами после 24 февраля 2022 года. Сейчас в Украине выплаты, как ВПЛ, ежемесячно получают 2,6 миллиона человек.

Кроме того, в Украине с 1 ноября изменились правила оформления выплат ВПЛ. Это касается переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи.

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