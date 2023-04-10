Выплаты от государства — на что могут рассчитывать военные после демобилизации

Какие деньги, согласно украинскому законодательству, должны получать военнослужащие после демобилизации читайте в материале ТСН.ua

На что могут рассчитывать военные после демобилизации

Выплаты, на которые могут рассчитывать военные после окончания службы в соответствии с законодательной базой:

Компенсация за неполученное вещное имущество . Согласно ст. 91 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военном следует получить справку от вещевой службы части о стоимости. После этого написать рапорт командиру о возмещении указанной суммы. Средства выплачиваются на основании приказа командира.

. Согласно ст. 91 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военном следует получить справку от вещевой службы части о стоимости. После этого написать рапорт командиру о возмещении указанной суммы. Средства выплачиваются на основании приказа командира. Одноразовая денежная помощь . Демобилизованные могут получить 50% месячной зарплаты за каждый год службы в случае увольнения по состоянию здоровья. Плюс при наличии выслуги не менее 10 календарных лет средства начисляют уволившимся по возрасту служащим из-за сокращения штата или завершения срока контракта.

. Демобилизованные могут получить 50% месячной зарплаты за каждый год службы в случае увольнения по состоянию здоровья. Плюс при наличии выслуги не менее 10 календарных лет средства начисляют уволившимся по возрасту служащим из-за сокращения штата или завершения срока контракта. Возмещение за неиспользованный отпуск. Деньги за неиспользованный отпуск должны получить все военные, независимо от основания увольнения. Условия начисления предусмотрены ст. 162 ЗУ "Об отпусках" и п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Размер компенсации рассчитывается за все неиспользованные дни основного ежегодного и дополнительного отпусков.

Деньги за неиспользованный отпуск должны получить все военные, независимо от основания увольнения. Условия начисления предусмотрены ст. 162 ЗУ "Об отпусках" и п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Размер компенсации рассчитывается за все неиспользованные дни основного ежегодного и дополнительного отпусков. Средства для оздоровления. В случае если военный во время службы не получил средства на оздоровление, после демобилизации их выплачивают на основании приказа командира части. Размер зависит от должностного оклада, выплат по званию и надбавки за выслугу лет.

В случае если военный во время службы не получил средства на оздоровление, после демобилизации их выплачивают на основании приказа командира части. Размер зависит от должностного оклада, выплат по званию и надбавки за выслугу лет. Материальная поддержка для решения социально-бытовых вопросов. Согласно разделу XXIIV "Выплаты материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов" Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам" есть возможность начислять единовременные выплаты для решения указанных вопросов. Сумма не может быть выше месячного обеспечения служащего, с учетом всех видов денежного довольствия, кроме вознаграждений.

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