Выплаты при увольнении военных: что нужно для получения помощи

Увольняемые украинские военнослужащие получат выплаты в размере 50% от их месячного оклада. Это правило распространяется не только на срочную службу.

Об этом рассказал начальник отдела финансового обеспечения сектора социальных выплат Донецкого областного ТЦК и СП подполковник Артур Вакуленко.

Денежная помощь для уволенных военных рассчитывается по шести основаниям. Военные, прослужившие 10 и более лет, получат единовременную помощь в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы. Это предусмотрено в следующих случаях:

по возрасту,

сокращение штата или организационные изменения,

истечение контракта,

подчинение близкому лицу,

систематическое невыполнение контракта командованием,

особый период и отказ продлить службу для женщин с детьми до 18 лет.

Для бойцов, мобилизованных или призванных во время особого периода, единовременная денежная помощь составляет 4% от месячного довольствия за каждый полный календарный месяц службы. Однако эта сумма не может быть меньше 25% месячного обеспечения без учета вознаграждений.

Напомним, Рада приняла законопроект о статусе воюющих в РФ бойцов. Украинские военнослужащие получат такие же выплаты и преференции, как и на передовой. Закон также расширяет социальную защиту для военных, правоохранителей и их семей, исполняющих обязанности за пределами Украины, включая на территории государства-агрессоры.

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