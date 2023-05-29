Выплаты военным 2023 год: кто в июне получит 30, 50, 100 тыс. гривен

Доплаты военным, кто и за что получает в настоящее время

Какое денежное довольствие военнослужащих предусмотрено законом в 2023 году, кто имеет право на доплаты в условиях военного положения.

С февраля 2023 г. порядок начислений выплат военным несколько изменился. До этого все военнослужащие в тылу получали по 30 тысяч гривен в месяц, на фронте ― 100 тысяч гривен. На сегодняшний день предусмотрено три вида доплат военным ― 30 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч гривен.

Кто из военных получает дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. грн.

До 1 февраля вознаграждение 30 тыс. получали все служащие Сил обороны, в том числе полицейские, сотрудники НАБУ, Госспецсвязи. С 1 февраля такое вознаграждение получают только военнослужащие, выполняющие боевые задания согласно приказам.

Речь идет о военных, не только находящихся непосредственно в районах ведения боевых действий. Это вознаграждение выплачивается в зависимости от задач, выполняемых военными.

30 тыс. грн будут получать военные, выполняющие задачи в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ, в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск, или задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры или задачи по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно логистическим распоряжениям.

То есть даже если военнослужащий находится на ротации, не в зоне боевых действий, но выполняет боевые задания согласно приказу, он имеет право на выплату размером в 30 тыс. грн в месяц за период выполнения боевых заданий.

Надбавку 30 тыс. грн получают военнослужащие, откомандированные в военные администрации в районах ведения боевых действий.

Кто не будет получать 30 тысяч гривен

В Минобороны объяснили, что без доплат останутся все, кто не служит в составе группировок Сил обороны или резерва главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий.

Кто получает 50 тысяч гривен доплат

Прибавку 50 тыс. грн получают военные, выполняющие боевые задания в составе органов военного управления, управляющих подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии столкновения. Список этих органов утверждает главнокомандующий либо начальник Генштаба.

Кто получает 100 тысяч гривен доплат

Выплату 100 тыс. грн и дальше будут получать военные, которые участвуют в боевых действиях в районах их ведения и выполняют боевые задания. Районы ведения военных действий определяются соответствующими решениями Главнокомандующего ВСУ.

100 тыс. грн будут получать:

Летчики, совершающие полеты в районах ведения военных действий.

Военные в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах боевых действий.

Военные, выполняющие задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий.

Моряки, выполняющие задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования.

Медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.

Кроме того, 100 тыс. грн насчитываются родственникам погибших военнослужащих, за месяц, в котором те погибли, родственникам захваченных в плен (кроме сдавшихся добровольно) или являющихся заложниками, безвестно отсутствующими, за время пребывания в плену или безвестного отсутствия. Такая сумма выплачивается также в связи с полученным военным на службе ранением со дня получения ранения.

Кто из военнослужащих не имеет права на доплаты

Не получают доплаты ни 30, ни 50, 100 тысяч гривен военные:

Обучающиеся за границей.

Курсанты, которые учатся в Украине, но не вовлечены в выполнение боевого задания или распоряжения.

Военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании.

ИТ-войска.

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