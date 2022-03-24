Выплаты военным: стало известно, сколько должны получать мобилизованные украинцы

В то же время, финансовое обеспечение добровольческих формирований территориальных общин госбюджетом не предусмотрено.

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, сколько должны получать мобилизованные в армию украинцы.

По его словам, военнослужащим Вооруженных Сил Украины и территориальной обороны первого призыва на должностях рядового состава насчитывают 13 тыс. грн.

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Кроме того, на период действия военного положения дополнительно выплачивается 30 тыс. грн. Тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, платят 100 тыс. грн.

В то же время для ДФТГ (добровольческих формирований территориальных общин) денежное обеспечение бюджетом Минобороны не предусмотрено. Однако, по словам Коваля, каждая община может предусмотреть соответствующее финансирование из собственного бюджета.

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