Выплаты военным в 2023 году: какие изменения в обновленном тексте законопроекта

Изменения и ключевые моменты обновленного текста законопроекта о выплате военным
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк для второго чтения обновленный текст законопроекта №9342. Пока он не пройдет Комитет, в нем возможны дополнительные изменения.
История вопроса с денежным обеспечением для военных
С февраля 2022 выплату 100 тысяч и 30 тысяч гривен получали все военные в Украине, в том числе контрактники и срочники на общих основаниях. Однако после изменений от 1 февраля 2023 года срочникам отменили доплаты в 30 тысяч гривен.
Законопроектом 8212, принятым 10 апреля 2023 года, Верховная Рада вернула выплаты.
Но оказалось, что у бюджета на это нет денег.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для того, чтобы вернуть доплаты военным, придется на 4% повысить НДС и втрое – военный сбор
Принятый 30 мая 2023 года в первом чтении законопроект №9342 фактически сохраняет действующую систему вознаграждения военным – военнослужащим ежемесячно выплачивают дополнительное вознаграждение в 30 – 100 тыс. грн, пропорционально времени выполнения боевых задач. Дополнительных выплат тем, кто не находится в зоне боевых действий, документ не предусматривает.
Какие изменения внесли в обновленный текст законопроекта
- По доплатам военнослужащим ничего не изменилось. Остается норма, что военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ.
- Добавлена норма о ежемесячных выплатах в размере 100 тысяч гривен для находящихся на лечении раненых военнослужащих и пленных/пропавших без вести.
- Раненым, признанным непригодными к военной службе и зачисленным в распоряжение командиров, выплачиваются два месяца зарплаты за последнюю должность, с 3-го месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 12 тысяч гривен.
- В законопроекте больше не упоминается о доплатах полицейским и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.
- Минимальный размер дополнительной доплаты для инструкторов установлен в 15 тыс. грн., максимальный так и остался 30 тыс. грн.
- Остальные нормы почти не изменились, срочникам оставили 6000 грн в месяц, курсантам – 2350 грн ежемесячно.
- Что не касается денежного довольствия, общую продолжительность ежегодного отпуска срочникам увеличили с 10 до 30 дней.
Голосование по законопроекту планируется на ближайшем пленарном заседании в июне, поэтому возможны дополнительные изменения.
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