Выплаты военным в 2023 году: какие изменения в обновленном тексте законопроекта

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк для второго чтения обновленный текст законопроекта №9342. Пока он не пройдет Комитет, в нем возможны дополнительные изменения.

История вопроса с денежным обеспечением для военных

С февраля 2022 выплату 100 тысяч и 30 тысяч гривен получали все военные в Украине, в том числе контрактники и срочники на общих основаниях. Однако после изменений от 1 февраля 2023 года срочникам отменили доплаты в 30 тысяч гривен.

Законопроектом 8212, принятым 10 апреля 2023 года, Верховная Рада вернула выплаты.

Но оказалось, что у бюджета на это нет денег.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для того, чтобы вернуть доплаты военным, придется на 4% повысить НДС и втрое – военный сбор

Принятый 30 мая 2023 года в первом чтении законопроект №9342 фактически сохраняет действующую систему вознаграждения военным – военнослужащим ежемесячно выплачивают дополнительное вознаграждение в 30 – 100 тыс. грн, пропорционально времени выполнения боевых задач. Дополнительных выплат тем, кто не находится в зоне боевых действий, документ не предусматривает.

Какие изменения внесли в обновленный текст законопроекта

По доплатам военнослужащим ничего не изменилось . Остается норма, что военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ.

. Остается норма, что военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ. Добавлена норма о ежемесячных выплатах в размере 100 тысяч гривен для находящихся на лечении раненых военнослужащих и пленных/пропавших без вести.

пленных/пропавших без вести. Раненым, признанным непригодными к военной службе и зачисленным в распоряжение командиров, выплачиваются два месяца зарплаты за последнюю должность, с 3-го месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 12 тысяч гривен.

и зачисленным в распоряжение командиров, выплачиваются два месяца зарплаты за последнюю должность, с 3-го месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 12 тысяч гривен. В законопроекте больше не упоминается о доплатах полицейским и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

и лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Минимальный размер дополнительной доплаты для инструкторов установлен в 15 тыс. грн., максимальный так и остался 30 тыс. грн.

установлен в 15 тыс. грн., максимальный так и остался 30 тыс. грн. Остальные нормы почти не изменились, срочникам оставили 6000 грн в месяц, курсантам – 2350 грн ежемесячно.

Что не касается денежного довольствия, общую продолжительность ежегодного отпуска срочникам увеличили с 10 до 30 дней.

Голосование по законопроекту планируется на ближайшем пленарном заседании в июне, поэтому возможны дополнительные изменения.

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