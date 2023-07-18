Выплаты за разрушенное жилье: в "Дії" можно подать заявку в тестовом режиме

В "Дії" приступили к бета-тестированию оформления заявлений для выплат за разрушенное жилье.

На портале "Дія" 18 июля было запущено бета-тестирование услуги подачи заявления на получение компенсаций за разрушенное жилье в результате войны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"Запускаем набор на тестирование следующего этапа комплексной услуги есть Восстановление. Украинцы, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, смогут подать заявление в Дія и получить компенсацию от государства. Уже сейчас работаем над тем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в новые дома", — говорится в сообщении.

Присоединиться к тестированию можно по ссылке, чтобы первыми приобрести собственное жилье, а также помочь команде усовершенствовать сервис.

Зарегистрироваться на тестирование можно, если вы:

• имеете разрушенный дом в с. Мощун или поселке Бородянка Киевской области;

• предварительно направили заявление о разрушенном имуществе в "Дія";

• единственный собственник жилья, зарегистрированное в Государственном реестре вещных прав;

• имеете верифицированный налоговый номер (РНОКПП);

• достигли 18 лет.

Федоров также сообщил, что после бета-теста компенсация за уничтоженное жилье будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине.

"Также работаем над расширением єВідновлення для имущества на очень временно оккупированных территориях", — рассказал он.

Ранее в пределах єВідновлення запустили выплаты по ремонту поврежденного жилья. Более 1400 украинцев уже получили деньги.

Напомним, в "Шахеде", который РФ запустила по Николаеву, обнаружили западные детали (фото).

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