Выплаты за уничтоженную технику врага: в Минобороны назвали суммы

Больше всего платят за уничтожение корабля первого ранга.

В Минобороны Украины сообщили, какое денежное вознаграждение могут получить военные за уничтожение техники российских оккупантов.

Об этом пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона.

Выплаты за уничтоженную технику – суммы

За подбитый военный автомобиль врага можно получить 12 180 грн,

за подбитый российский танк – 48 720 грн,

за уничтожение бронированных машин – более 40 тыс. грн,

за самолет или вертолет – более 100 тыс. грн,

за уничтожение корабля первого ранга – более 243 тыс. грн.

Заметим, что выплата за уничтожение вражеского корабля самая большая.

"Скажем так, очередную "Москву" тоже есть серьезный стимул уничтожать", – прокомментировал Лазуткин.

Он отметил, что для получения выплаты нужно, чтобы в журнале боевых действий была запись, чтобы было донесение. Также желательно, чтобы была фото- или видеофиксация.

"Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка из беспилотника с поля боя, поэтому это не должно быть большой проблемой", — сказал спикер Минобороны.

Напомним, с 1 мая для украинских военных, находящихся на передовой 30 дней, была введена дополнительная доплата в размере 70 тыс. грн.

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