Выплаты за уничтоженную технику врага: в Минобороны назвали суммы

Больше всего платят за уничтожение корабля первого ранга.
В Минобороны Украины сообщили, какое денежное вознаграждение могут получить военные за уничтожение техники российских оккупантов.
Об этом пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире телемарафона.
Выплаты за уничтоженную технику – суммы
- За подбитый военный автомобиль врага можно получить 12 180 грн,
- за подбитый российский танк – 48 720 грн,
- за уничтожение бронированных машин – более 40 тыс. грн,
- за самолет или вертолет – более 100 тыс. грн,
- за уничтожение корабля первого ранга – более 243 тыс. грн.
Заметим, что выплата за уничтожение вражеского корабля самая большая.
"Скажем так, очередную "Москву" тоже есть серьезный стимул уничтожать", – прокомментировал Лазуткин.
Он отметил, что для получения выплаты нужно, чтобы в журнале боевых действий была запись, чтобы было донесение. Также желательно, чтобы была фото- или видеофиксация.
"Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка из беспилотника с поля боя, поэтому это не должно быть большой проблемой", — сказал спикер Минобороны.
Напомним, с 1 мая для украинских военных, находящихся на передовой 30 дней, была введена дополнительная доплата в размере 70 тыс. грн.
Читайте главные новости дня: