"Выполнили обязанность до конца и выходим с гордо поднятой головой" — защитник "Азовстали" просит спасти собратьев

Для защитников Мариуполя, героически защищавших город от оккупантов, очень важно сохранить жизнь собратьев. Сейчас мужественные воины надеются на помощь цивилизованного мира в том, чтобы вернуть домой бойцов, которые после более чем 80-дневной борьбы вышли из "Азовстали" и попали к врагу.
Украинские воины, более 80 дней защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", на днях вышли с завода после соответствующего приказа и их вывезли на контролируемые Россией территории, исполнили свой долг до конца. И теперь защитники Украины выполняют новый приказ – спасти жизнь собратьев.
Об этом один из защитников "Азовстали" написал в письме, которое его жена зачитала на пресс-конференции в Турции 20 мая.
"Мы выполнили свою обязанность до конца. И выходим с завода непобедимы и с гордо поднятой головой. Сохранение жизни наших собратьев – приоритет и главная наша задача в сложной ситуации, в которой мы оказались. Уверены в дальнейшей поддержке нашего контингента со стороны правительства Украины и всего цивилизованного мира", – написал защитник.
Следует заметить, что воины в Мариуполе в полной мере выполнили боевую задачу и теперь им приказано сохранить жизнь людей, которые ранее заявляли и в Генеральном штабе ВСУ.
Ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Рэдис") записал видеообращение к украинцам и рассказал об эвакуации из "Азовстали". Относительно погибших героев процесс продолжается, отметил командир полка "Азов" и выразил надежду, что в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих воинов.
Напомним, что 16 мая началась секретная операция по спасению защитников Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуационная миссия украинских бойцов, героически державших оборону на заводе " Азовсталь ", продолжается.
Как сообщалось, 20 мая британская разведка сообщила, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, который мужественно защищают украинские воины, покинули более 1700 военнослужащих Украины. Сколько там еще остается, неизвестно.
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