Выполнили приказ для сохранения жизней: командир "Азова" из Мариуполя обратился к украинцам

Выполнили приказ для сохранения жизней: командир "Азова" из Мариуполя обратился к украинцам

Защитники Мариуполя выполнили приказ высшего военного руководства и 82 дня сражаются с российскими оккупантами.

Таким образом защитники Мариуполя предоставили возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить иностранное вооружение.

Об этом говорится в сообщении "Азов-Мариуполя".

"Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. Для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", — говорится в сообщении.

Подполковник Национальной гвардии Украины командир отдельного отряда специального назначения "Азов" Денис Прокопенко подчеркнул, что в управлении подразделениями всегда есть риск.

"В войне нет полностью безопасных планов и операций. Ты всегда рискуешь. Главное осознать, просчитаны ли все риски или проработан план "Б". Отдался ли ты полностью этому плану, который должен совмещать выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни личного состава. Возможно именно поэтому война – это искусство, а не наука», – сказал на видео Денис Прокопенко.

Напомним, мальчик, растрогавший Украину своим дневником, остался в Мариуполе.

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