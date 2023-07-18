Выполняла боевые задания на передовой и "сливала" позиции ВСУ: СБУ задержала предательницу

Служба безопасности Украины задержала агента Главного управления генштаба ВС РФ во время спецоперации в Херсонской области.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что задержанная оказалась контрактницей одной из воинских частей ВСУ, выполнявшей боевые задания на передовой. В частности, предательница собирала разведданные о беспилотных летательных апартах Сил безопасности и обороны. Кроме того, она отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

В случае успешного выполнения задач, задержанную обещали «эвакуировать» в РФ и выдать российский паспорт.

"Контрактница была дистанционно завербована в начале этого года кадровым сотрудником игру с позывным «Димкой». В поле звезды российской спецслужбы она попала через подписку на разные группы военного толка в запрещенной соцсети «Вконтакте»", — говорится в сообщении.

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В СБУ отмечают, что в дальнейшем изменница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).



Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Одессе боевика российской "самообороны Крыма". Мужчина 2014 захватывал админздания на полуострове.

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