"Выполнять задание "к красной дате" не нужно": эксперт рассказал, как будет происходить контрнаступление ВСУ на юге

Сегодня главное – не занять еще один километр, как поступают россияне, а уничтожить всю российскую армию. Ведь чем больше будет уничтожено российской армии, тем меньше сил останется у Кремля.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил военный эксперт Михаил Самусь.

"Поскольку Россия туда подбросила сейчас дровец, то мы не гонимся за временем. На самом деле здесь нельзя гнаться за временем. Главное при подготовке операции – это выполнение условий: концентрация сил, соотношение сил. Не надо здесь выполнять задачи "к какому-то числу" или дате красной, синей или какой-нибудь другой", — сказал Самусь.

Он подчеркнул, что Украина должна ориентироваться на результат, а не на сроки.

"Россияне увеличили свою группировку на юге — окей. То есть нужно немного больше времени, чтобы перемолоть это артиллерией, чтобы уничтожить "Химарсами" их логистику, боекомплекты, командные пункты и противовоздушную оборону. И при этом осуществлять контрнаступательные меры", — отметил эксперт.

Самусь подчеркнул, что уничтожая группировку россиян, украинская армия каждый раз приближает победу.

"Поскольку главное на самом деле – не занять еще один километр, как пытаются россияне, а уничтожить российскую армию. Чем больше будет уничтожено российской армии, тем меньше у них останется сил потом их перебрасывать на другое направление и пытаться ломать оборону на Донбассе, Харьковщине или на севере нашей страны. Поэтому на поле боя у них сейчас ситуация действительно очень и очень плохая", — сказал Самусь.

Напомним, россияне в последние недели стягивают свои силы на юг, жертвуя при этом широким наступлением на востоке. Сейчас в Херсонской и Запорожской областях уже сосредоточено около 30-ти батальонно-тактических групп (БТГр), что составляет около 22 тысяч человек.

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