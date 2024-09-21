"Выполняют дедлайн кремлевского упыря": более 1300 УАБов сбросили на Курщину российские военные

Тактика врага остается неизменной, поэтому то же, что россияне делают на территории Украины, они делают в Курской области.

Более 1300 корректируемых авиабомб свергли военнослужащие армии российской федерации по территории Курской области. Местные жители в шоке тем, как россияне безжалостно истребляют все на собственной территории.

Об этом в эфире марафона "Суспільне Новини" рассказал спикер ОТУ "Северск" Вадим Мысник.

Военный отметил, что тактика врага остается неизменной, поэтому то же, что россияне делают на территории Украины, они делают на Курщине.

"Местные жители очень удивлены, почему по ним так лупят именно россияне, потому что, например, вчера за сутки на район, контролируемый нашими Силами обороны, именно россияне сбросили 21 УАБ. В целом же с начала Курской операции военные российской армии сбросили по территории Курской области свыше 1300 корректируемых авиационных бомб. Они просто уничтожают свои населенные пункты, пробуя потом подтягивая какие-то резервы, бросая их в бой, получить какие-то результаты, выполнить дедлайны своего кормчего — этого кремлевского упыря", — сказал спикер.

Напомним, по информации аналитиков ISW, ВСУ расширили свой плацдарм и продвигаются дальше в Курской области. Они продолжили штурм Глушковского района.

Россия заранее знала о Курской операции ВСУ

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