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Выпученные глаза и отвисшая челюсть: реакция оккупанта на прилет украинского дрона (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Время на прочтение
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Выпученные глаза и отвисшая челюсть: реакция оккупанта на прилет украинского дрона (видео)

Удивлена реакция оккупанта подразделения "Ахмат" перед попаданием украинского дрона / Фото: скриншот с видео

Перед попаданием дрона в автомобиль российский оккупант из подразделения "Ахмат Восток" успел только удивиться.

Украинские спецназовцы уничтожили FPV-дроном автомобиль подразделения "Ахмат Восток" вместе с оккупантом. Реакция "кадыровца" перед взрывом свидетельствует, что он вовсе не ожидал прилета украинской "птички".

Оперативное видео военных опубликовал в своем Telegram-канале активист Сергей Стерненко.

На опубликованных кадрах видно, что дрон попал в автомобиль российских окупантов, когда те двигались по дороге к своим позициям. Камера беспилотника зафиксировала последнюю реакцию водителя россиян — его выпученные глаза и отвисшую челюсть.

После этого связь с камерой исчезает, что свидетельствует о поражении цели.

Стерненко в подписи к видео добавил, что дрон был назван в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", а работа спецназовцев по уничтожению окупантов велась на южном фронте.

Российское спецподразделение "Ахмат Восток", в автомобиль которого попал дрон, был сформирован по приказу Путина в сентябре 2022 года.

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Напомним, ранее появилось видео сражения украинских защитников с оккупантами, во время которого воины потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

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Дата публикации
Просмотры
1163
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