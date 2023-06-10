Выпученные глаза и отвисшая челюсть: реакция оккупанта на прилет украинского дрона (видео)

Перед попаданием дрона в автомобиль российский оккупант из подразделения "Ахмат Восток" успел только удивиться.

Украинские спецназовцы уничтожили FPV-дроном автомобиль подразделения "Ахмат Восток" вместе с оккупантом. Реакция "кадыровца" перед взрывом свидетельствует, что он вовсе не ожидал прилета украинской "птички".

Оперативное видео военных опубликовал в своем Telegram-канале активист Сергей Стерненко.

На опубликованных кадрах видно, что дрон попал в автомобиль российских окупантов, когда те двигались по дороге к своим позициям. Камера беспилотника зафиксировала последнюю реакцию водителя россиян — его выпученные глаза и отвисшую челюсть.

Также читайте В Украине ликвидировали командира боевиков "Сомали": что о нем известно

После этого связь с камерой исчезает, что свидетельствует о поражении цели.

Стерненко в подписи к видео добавил, что дрон был назван в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", а работа спецназовцев по уничтожению окупантов велась на южном фронте.

Российское спецподразделение "Ахмат Восток", в автомобиль которого попал дрон, был сформирован по приказу Путина в сентябре 2022 года.

Ударный дрон ВСУ уничтожил авто с "кадыровцами"

Напомним, ранее появилось видео сражения украинских защитников с оккупантами, во время которого воины потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

Читайте также: