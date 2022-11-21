Выпускают две наши ракеты: как ВСУ удается сбивать современные российские Х-101

Как оказалось, у россиян есть даже современные ракеты 2019-2020 выпуска, которые создают значительные проблемы для нашей ПВО.

Украинские зенитные ракетные войска иногда вынуждены выпускать 2 устаревшие ракеты по одной современной российской крылатой Х-101.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Он объяснил, что российские новейшие ракеты Х-101 выпускались год-два назад.

"Находили обломки, где видно, что ракеты 2019-2020 года выпуска. Тогда как по ней летит наша ракета "Бук" или С-300 1970-го года выпуска. Поэтому, как правило, должны запускаться две ракеты. Решение относительно того, сколько запускать, принимает руководство на местах", – отметил Игнат.

Он добавил, что именно поэтому Украине важно иметь на вооружении современные комплексы, такие как NASAMS, IRIS-T.

Украинская ПВО: последние новости

Ранее военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман высказал мнение, что украинская ПВО гораздо эффективнее, чем в Израиле. По его словам, Израиль не атакуют высокоточными ракетами, а территория страны в десятки раз меньше по сравнению с Украиной.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, сколько нужно зенитных ракетных комплексов, таких как NASAMS или IRIS-T, чтобы "закрыть небо".

Также стало известно, что Франция передала Украине системы Crotale и LRU для защиты неба. Кроме того, ПВО Украины усилит американский ракетный комплекс Hawk.