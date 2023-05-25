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Выпускников школ приграничья РФ могут отправить в более "безопасные регионы"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Выпускников школ приграничья РФ могут отправить в более "безопасные регионы"

Выпускников школ приграничья РФ разрешили не сдавать экзамены. ФОТО: Легион "Свобода России"

Им разрешили сдавать итоговые экзамены по желанию.

Российских школьников-выпускников, которые в этом году должны были сдавать итоговые экзамены, могут отправить в более "безопасные" регионы.

Об этом информирует прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ Игоря Круглинского.

Выпускникам школ Белгородской, Брянской и Курской областей разрешили в этом году сдавать итоговые экзамены по желанию, а поступать в вузы – по общим баллам в аттестате.

Напомним, в Главном управлении разведки Украины сообщили, что заявления Кремля о "потерях" Российского добровольческого корпуса в Белгородской области являются "наскоро слепленными пропагандистскими фейками".

По некоторым данным, видео Минобороны РФ якобы с "кадрами зачистки диверсантов" в Белгороде оказалось постановой, так как бронетехнику на "съемочную площадку" привезли на грузовиках.

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Дата публикации
Просмотры
260
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