Выпустила более полусотни ракет: Залужный сообщил, чем и откуда Россия била по Украине

Во время массированной атаки, начавшейся вечером 9 февраля, Россия запустила по Украине 71 крылатую ракету и 35 ракет С-300.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля им произведен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 — 43, "Калибр" — 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа "Shahed." Силами и средствами Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов ", — написал он.

Залужный сообщил, что были совершены авиационные и ракетные атаки. В частности, с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) из акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря. Ракеты С-300 были выше из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак.

Ракетная атака России 10 февраля

Утром 10 февраля кафиры нанесли массированный ракетный удар по Украине. В некоторых областях зафиксированы "прилеты". Цель – объекты инфраструктуры и жилые дома. В результате ракетных ударов ранены гражданские люди.

Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения, введены аварийные отключения. В Минэнерго сообщили, что в результате массированной ракетной атаки повреждение энергетических объектов произошло в шести областях. В частности, попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры. Самая сложная ситуация сейчас в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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