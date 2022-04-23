Выпустили 10 ракет: Черниговщину снова обстреляли с территории России

Около 10 гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от села Сеньковка.
Россия обстреляла Черниговскую область со своей территории.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
"Вчера вечером с Российской Федерации обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались неподалеку от пограничного села Сеньковка", — говорится в сообщении.
Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с российской территории. Два из трех предварительных обстрела россияне также целили на участок границы близи Сеньковки, но в прошлые разы из минометов.
К слову, российские оккупанты 15 апреля повторно обстреляли пограничный пункт в Черниговской области.
Напомним, вблизи Чернигова оккупанты в подвале школы держали в заложниках несколько сотен человек.
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