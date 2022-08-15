Выпустили более 10 ракет: ночью оккупанты обстреляли Харьков и область с территории Белгорода

В результате вражеского удара повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

В ночь на 15 августа российские захватчики вновь произвели ракетный обстрел Харькова и области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, около 3 часов ночи Штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет из российского Белгорода.

В Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших.

"Предварительно: несколько ракет попали в Мерефи. Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание. Прилет еще 1 ракеты зафиксировали в Чугуеве. Детали еще выясняют правоохранители. Остальные российские ракеты до целей не добрались", — отметил он.

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали артобстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

С ранениями госпитализировали троих гражданских. В Богодуховском районе – женщину 83 лет, в Изюмском – 29-летнего мужчину. В Чугуевском районе ранена 48-летняя женщина.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено помещение учебного заведения.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия, враг использует реактивную и ствольную артиллерию, танки, авиацию. Враг пытался наступать в направлении Тихоцкое-Долина, но отступил под огнем наших защитников с потерями.

Напомним, за сутки в Донецкой области оккупанти убили трех гражданских людей.

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