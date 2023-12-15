Выпустили более 600 снарядов: оккупанты устроили адские сутки на Херсонщине

К сожалению, есть погибшие.

Российские военные 102 раза обстреляли Херсонскую область. Выпустили 673 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российские снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области, предприятия и зерновой терминал в Херсонском районе. Погиб один человек, двое ранены", — говорится в сообщении.

По данным главы МВА Романа Мрочко, поражения зафиксировали в Херсоне, Приднепровском, Антоновке, Садовом и Степановке.

"За сутки в результате российских обстрелов один мужчина погиб, три женщины получили ранения разной степени тяжести. Всем травмированным оказали медицинскую помощь", — сообщил Мрочко.

Ранее мы сообщали, что российские войска вечером 13 декабря атаковали ракетой типа С-300 село Миролюбовка Херсонской области. В результате атаки есть жертва и разрушение.

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