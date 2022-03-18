Выпустили шесть ракет: войска РФ нанесли авиаудар по городу Вознесенск

Информация о травмированных и погибших нет.

Сегодня, 18 марта, в городе Вознесенск Николаевской области произошли взрывы. Снаряды русской армии попали в складское помещение.

Об этом рассказал Суспільне Вознесенский городской голова Евгений Величко.

По словам городского головы, российская армия нанесла на город авиаудар.

"В 6 утра были прилеты – авиаудар, из самолета было выпущено около шести ракет, четыре взрыва мы слышали точно", — сказал Евгений Величко. По состоянию на 09:00, информации о травмированных и погибших нет.

"Сейчас напряженная ситуация из-за того, что два часа назад упали ракеты, а так в принципе все работает. Сейчас запустили автобусы – курсируют по городу, занимаемся гуманитарными вопросами, временной переправой – работаем", — говорит Вознесенский городской голова.

По состоянию на 09:20 в городе продолжают работать специалисты ГСЧС, по информации спасателей, на территории города возникло четыре очага пожара.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские войска массово отступили от Николаева.

Бои за Николаев идут с первого дня полномасштабной войны. Из-за неспособности взять Николаев на земле, его регулярно обстреливают с неба — из "Смерчей" и "Градов". По данным местных властей, в области погибли около 40 гражданских.

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