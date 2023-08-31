"Вырезали всех": оккупант рассказал о потере 27-й бригады ВС РФ возле Сватового

Военнослужащий РФ в перехваченном разговоре сообщает об успешных действиях ВСУ на фронте.
Российский оккупант в разговоре с женой рассказывает, как в районе Сватового (Луганская обл.) вырезали их 27 бригаду (очевидно, речь идет о 27-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ).
Об этом говорится в перехвате ГУР.
Оккупант: "А ты не в курсе, что у нас с 27-й бригадой?"
Жена оккупанта: "Нет, а что случилось?"
Оккупант: "Проблема. Вырезали всех н**й. Это на Сватово"
Жена оккупанта: "Вырезали кого? Наших (россиян. – Ред.)?"
Оккупант: "Наших, наших. Нашу, 27-ю бригаду вывели, но не всех сразу. Осталась одна рота. Немного. Они просто расслабились, пр**бали. Знаешь что тебя выведут, так потерпи. Набухались наверняка. Вот они (украинцы. – Ред.) и продвинулись на несколько километров".
Ранее в перехваченном разговоре оккупант рассказывал, как его сослуживцы поссорились из-за женщины и "друг другому яйца за***шили".
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