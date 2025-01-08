Выросло количество погибших и раненых в результате российского удара по Запорожью

На месте работают семь медицинских бригад, правоохранители, спасатели.

В Запорожье после обстрела оккупантов 8 января погибли 13 человек, еще 29 получили ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

В то же время в Офисе Генпрокурора рассказали, что ранения получили 29 человек. Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, приведшего к гибели людей.

Также сообщается, что в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные дома, промышленный объект и другая инфраструктура, а также трамвай и маршрутка с пассажирами.

Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко сообщила, что вблизи эпицентра атаки развернут Пункт несокрушимости. Всем людям необходима помощь.

Также она добавила, что Запорожский городской совет предоставляет материальную помощь членам семей погибших на похороны. Обращаться нужно в Департамент социального защиты населения горсовета.

В Запорожье после обстрела оккупантов погибли 13 человек, еще 18 получили ранения.

Напомним, 8 января