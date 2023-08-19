Выросло количество пострадавших в результате теракта в Чернигове: в полиции рассказали детали

Вечером 19 августа в МВД сообщили о завершении поисково-спасательной операции в Чернигове. Речь шла о 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города. Однако это количество выросло.

В Чернигове в результате ракетного удара погибли 7 человек и 144 пострадали. Полиция документирует последствия террора россиян.

Детали трагедии сообщили в Нацполиции

"19 августа враг нанес ракетный удар по центру Чернигова. По состоянию на 19:30 погибли семь мирных людей, среди них – один ребенок. За медицинской помощью обратились 144 раненых местных жителей. Из них 15 детей и 15 полицейских. Полицейские проводят поквартирный обход, принимают заявления от пострадавших людей", — говорят правоохранители.

Полиция проверяет 66 пострадавших зданий в центре Чернигова, в общей сложности это около 500 квартир.

"Делают это для того, чтобы убедиться, что все попали", — объясняют в полиции.

Также полицейские зафиксировали повреждения 64 автомобилей горожан. Вблизи места ракетного удара, а также у здания Черниговского райуправления полиции развернуты пункты приема заявлений от пострадавших граждан.

Работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории. К патрулированию привлечены дополнительные патрули правоохранителей во избежание возможных случаев мародерства, говорит Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, прибывший в Чернигов.

"Мы должны четко задокументировать это военное преступление для того, чтобы это легло в копилку доказательной базы преступлений против человечества российской федерации", — подчеркнул он.

В результате попадания произошло разрушение крыши Драмтеатра и пожар. Кроме того, на крыше одного из домов также разгорелось пламя. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. Взрывной волной повреждены автомобили, окна и двери в близлежащих жилых многоэтажных домах и магазинах, других объектах гражданской инфраструктуры.

По словам Игоря Клименко, большинство жертв на момент ракетного удара находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. Все находившиеся в драмтеатре вовремя спустились к укрытию. Сотрудники Национальной полиции после оглашения воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие.

Напомним, в субботу в полдень, 19 августа, на великий христианский праздник Преображения, российские оккупанты нанесли преступный ракетный удар по Драмтеатру Чернигова.

В результате российского ракетного удара Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко уничтожен. Также поврежден памятник архитектуры национального значения – Пятницкая церковь.

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