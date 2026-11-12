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Вырва размером с дом: в «Укрэнерго» показали последствия российского удара по подстанции
Повторные ушибы разрушают оборудование еще до завершения ремонтов, однако энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденные объекты.
На территории одной из подстанций «Укрэнерго» после российского удара образовалась воронка размером с здание. В компании заявили, что в этом году РФ сменила тактику и значительно усилила атаки на украинскую энергетику.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
По данным компании, российские войска круглосуточно атакуют ключевые энергетические объекты реактивными беспилотниками и баллистическими ракетами.
«Вырва размером с здание образовалась после одного из сотен российских ударов на территории наших подстанций», — сообщили в «Укрэнерго».
Особенно усложняют ситуацию повторные атаки. Они могут разрушать оборудование еще до того, как энергетики успевают завершить его восстановление.
Защитные сооружения помогают снизить масштабы разрушений, однако, отметили в компании, полностью защитить оборудование во время таких ударов они не могут.
Несмотря на атаки, энергетики продолжают поддерживать баланс в энергосистеме и восстанавливать поврежденные объекты. Ремонтные бригады работают круглосуточно, в том числе под угрозой повторных ударов.
«За каждым восстановленным объектом – наши энергетики. Спасибо всем, кто возвращает свет», — добавили в «Укрэнерго».
РФ снова массированно атаковала энергетику
В ночь на 12 ноября Россия нанесла новый массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, разрушение было зафиксировано в восьми областях, а главными целями стали энергетическая и транспортная инфраструктура.
В Запорожской области удар пришелся на территорию объекта электрогенерации, а в Ровенской и Одесской областях атаковали высоковольтные подстанции.
В Ровенской области в результате атаки без света остались более 160 населенных пунктов, в том числе Костополь. Критическую инфраструктуру перевели на генераторы.
В ходе атаки также пострадали жилые дома. В Киеве утром дрон попал в девятиэтажку. По данным, приведенным премьером, один человек погиб, по меньшей мере шесть пострадали, трех человек спасли.
Россия атаковала шесть крупных электроподстанций
Накануне, в ночь на 11 ноября, российские войска атаковали сразу шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.
В Кировоградской и Ровенской области в результате обстрелов также были повреждены линии электропередачи разного класса напряжения.
В Кривом Роге российский удар пришелся на предприятие теплоснабжения, из-за чего возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. Энергетики и коммунальные службы приступили к восстановительным работам.