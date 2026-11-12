Вырва размером с дом: в «Укрэнерго» показали последствия российского удара по подстанции

Укрэнерго показали воронку размером с дом / © Укренерго

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На территории одной из подстанций «Укрэнерго» после российского удара образовалась воронка размером с здание. В компании заявили, что в этом году РФ сменила тактику и значительно усилила атаки на украинскую энергетику.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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По данным компании, российские войска круглосуточно атакуют ключевые энергетические объекты реактивными беспилотниками и баллистическими ракетами.

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«Вырва размером с здание образовалась после одного из сотен российских ударов на территории наших подстанций», — сообщили в «Укрэнерго».

Дата публикации 15:43, 12.11.26 Количество просмотров 6 В «Укрэнерго» показали воронку размером с дом

Особенно усложняют ситуацию повторные атаки. Они могут разрушать оборудование еще до того, как энергетики успевают завершить его восстановление.

Защитные сооружения помогают снизить масштабы разрушений, однако, отметили в компании, полностью защитить оборудование во время таких ударов они не могут.

Несмотря на атаки, энергетики продолжают поддерживать баланс в энергосистеме и восстанавливать поврежденные объекты. Ремонтные бригады работают круглосуточно, в том числе под угрозой повторных ударов.

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«За каждым восстановленным объектом – наши энергетики. Спасибо всем, кто возвращает свет», — добавили в «Укрэнерго».

РФ снова массированно атаковала энергетику

В ночь на 12 ноября Россия нанесла новый массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, разрушение было зафиксировано в восьми областях, а главными целями стали энергетическая и транспортная инфраструктура.

В Запорожской области удар пришелся на территорию объекта электрогенерации, а в Ровенской и Одесской областях атаковали высоковольтные подстанции.

В Ровенской области в результате атаки без света остались более 160 населенных пунктов, в том числе Костополь. Критическую инфраструктуру перевели на генераторы.

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В ходе атаки также пострадали жилые дома. В Киеве утром дрон попал в девятиэтажку. По данным, приведенным премьером, один человек погиб, по меньшей мере шесть пострадали, трех человек спасли.

Россия атаковала шесть крупных электроподстанций

Накануне, в ночь на 11 ноября, российские войска атаковали сразу шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

В Кировоградской и Ровенской области в результате обстрелов также были повреждены линии электропередачи разного класса напряжения.

В Кривом Роге российский удар пришелся на предприятие теплоснабжения, из-за чего возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома. Энергетики и коммунальные службы приступили к восстановительным работам.

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