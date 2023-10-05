Высадка украинского десанта в Крым: захватывающее видео и детали операции от ГУР

Украинские бойцы вступили в ожесточенное сражение с россиянами на Тендровской и Кинбурнской косах

Вчера, 4 октября, стало известно, что украинские спецназовцы снова десантировались на территорию Крыма, где вступили в бой с российскими оккупантами.

В ГУР показали захватывающие кадры операции и рассказали о деталях высадки.

Разведчики спецназа "Артан" ГУР Минобороны Украины высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

По информации ГУР, украинские бойцы вступили в ожесточенное сражение с россиянами на Тендровской и Кинбурнской косах, нанеся оккупантам значительные потери.

На пути отхода после выполнения боевой задачи в Крыму спецназовцы "Артана" также провели бой на море — противник попытался преследовать украинцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

"Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь позже", — заверил командир "Артана" Виктор Торкотюк.