Высадка украинского десанта в Крым: захватывающее видео и детали операции от ГУР

Украинские бойцы вступили в ожесточенное сражение с россиянами на Тендровской и Кинбурнской косах
Вчера, 4 октября, стало известно, что украинские спецназовцы снова десантировались на территорию Крыма, где вступили в бой с российскими оккупантами.
В ГУР показали захватывающие кадры операции и рассказали о деталях высадки.
Разведчики спецназа "Артан" ГУР Минобороны Украины высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.
По информации ГУР, украинские бойцы вступили в ожесточенное сражение с россиянами на Тендровской и Кинбурнской косах, нанеся оккупантам значительные потери.
На пути отхода после выполнения боевой задачи в Крыму спецназовцы "Артана" также провели бой на море — противник попытался преследовать украинцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.
"Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь позже", — заверил командир "Артана" Виктор Торкотюк.
Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что в результате операции потери среди украинских защитников, однако они "не соразмерны с российскими".
Заметим, что это не первая высадка украинского десанта в Крыму. В День Независимости в этом году стало известно о высадке десанта в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк на мысе Тарханкут. По словам Юсова, потерь среди личного состава со стороны Украины не было, но были потери со стороны противника.
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