Вышел из укрытия – получил адский подарок: бойцы ВСУ ликвидировали расчет БПЛА врага (видео)

Российский захватчик вышел из укрытия, посмотрел вверх и не заметил дрон, который вскоре уничтожил его.

Бойцы 46 аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью ударных дронов уничтожили российский расчет БПЛА.

Видео боевой работы они обнародовали 22 февраля на канале бригады.

Защитники рассказали, что российский захватчик вышел из укрытия, посмотрел вверх и не заметил дрон, который вскоре уничтожил его.

"Вместе с коллегами по аду. Даже могилки не понадобилось — FPV-дрон десантников 46 ОАэМБр и сама природа сделали все должным образом. Такая вот неудача постигла российских оккупантов на украинской земле", — прокомментировали десантники.

Украинские бойцы ликвидировали расчет БПЛА РФ

Напомним, в ВСУ рассказали о ликвидации подразделений КНДР в Курщине.

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