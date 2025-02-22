Вышел из укрытия – получил адский подарок: бойцы ВСУ ликвидировали расчет БПЛА врага (видео)

Российский захватчик вышел из укрытия, посмотрел вверх и не заметил дрон, который вскоре уничтожил его.
Бойцы 46 аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью ударных дронов уничтожили российский расчет БПЛА.
Видео боевой работы они обнародовали 22 февраля на канале бригады.
Защитники рассказали, что российский захватчик вышел из укрытия, посмотрел вверх и не заметил дрон, который вскоре уничтожил его.
"Вместе с коллегами по аду. Даже могилки не понадобилось — FPV-дрон десантников 46 ОАэМБр и сама природа сделали все должным образом. Такая вот неудача постигла российских оккупантов на украинской земле", — прокомментировали десантники.
Напомним, в ВСУ рассказали о ликвидации подразделений КНДР в Курщине.
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