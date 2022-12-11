"Вышел из запоя": в Херсоне мужчина не знал об освобождении города и набросился на воинов ВСУ

Мужчина не сориентировался, что ВСУ уже находится в городе.

В Херсоне местные жители задержали мужчину, который, вероятно, не знал об освобождении города и набросился на воинов ВСУ из-за поздравления "Слава Украине".

Об этом в Facebook написал военный эксперт, блоггер Андрей Шор.

По словам Андрея Шора, жители Херсона самостоятельно задержали местного, услышавшего поздравление "Слава Украине" и набросился на украинских защитников.

"Херсонец, видимо, не знал об освобождении города от оккупации. Поэтому стал угрожать военнослужащим поездкой в воображаемую российскую комендатуру за "бандеровские лозунги", — написал Андрей Шор.

Украинцы в комментариях бурно отреагировали на инцидент:

"Какое досадное самоубийство. Наверное, месяц был в запое".

"Вышел из запоя, а здесь такие изменения вокруг".

"Премия Дарвина".

"Местные жители задержали местного жителя".

"Штирлиц".

Освобождение оккупированного Херсона

Херсон – это единственный областной центр, который с 24 февраля удалось захватить России. Оккупанты даже успели там провести фейковой "референдум" и "присоединить" украинский Херсон к России.

11 ноября ВСУ освободили Херсон от оккупации. С этого времени Россия постоянно обстреливает город. Также россияне распространяют фейки о том, что ВСУ "уже в ближайшее время" могут выйти из Херсона. Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк опровергла это и подчеркнула, что ВСУ реагируют на обстрелы Херсона.

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