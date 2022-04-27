Вышел на работу, а в здание попала ракета: в Винницкой области оккупанты убили молодого железнодорожника (фото)

Вышел на работу, а в здание попала ракета: в Винницкой области оккупанты убили молодого железнодорожника (фото)

В Казатине в Винницкой области в результате российского обстрела погиб 36-летний работник "Укрзалізниці" Вячеслав Франчук. Мужчина утром 25 апреля заступил на дежурство, а через несколько минут в здание попала ракета.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Вячеслава работал электромехаником тяговой подстанции Казатинской дистанции электроснабжения регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

У него остались родители, жена и двое детей — 12-летний сын Александр и 8-летняя дочь Лилия.

Напомним, в понедельник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли инфраструктурные объекты Винницкой области. Они запустили ракеты по объектам транспортной инфраструктуры вблизи Жмеринки и Казатина. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

Погибший Вячеслав Франчук / Укрзализныця

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