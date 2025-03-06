Вышел с женой в магазин: появилась информация об одном из погибших в Кривом Роге

Вдова погибшего находится в тяжелом состоянии в больнице: она потеряла ногу и получила серьезные травмы головы.

В результате российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге погибли четыре человека. Среди них был 53-летний Сергей – в момент попадания мужчина был недалеко от здания.

Об этом сообщает Telegram-канал "Свои. Кривой Рог".

Что известно о погибшем от баллистической ракеты в Кривом Роге

Погибшему в Кривом Роге Сергею было 53 года. По словам невестки, он вместе с женой вышел в магазин и во время удара был возле гостиницы, в которую попала баллистическая ракета.

"Врачи буквально собирали его по частям. К сожалению, сердце не выдержало… Все время супруги были в сознании, жена Сергея Ирина умоляла о помощи", – рассказали журналисты.

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице: в результате обстрела она потеряла ногу и получила серьезные травмы головы. Также российская ракета повредила дом семьи и дом их сына военного.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что перед атакой на Кривой Рог в отель, который был под ударом, заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов и Британии. По словам президента, они выжили, потому что успели спуститься с номеров.

Напомним, в Кривом Роге после вражеского удара удалось спасти 18 человек.

Читайте также: